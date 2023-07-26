Fecha de publicación: 27 de junio de 2018

La consulta sobre el proyecto Bus entre Seine finalizó el 20 de abril de 2018. ¡Gracias a todos por vuestra participación! Hasta la fecha, hemos recibido más de 550 opiniones, preguntas y propuestas a través de los cupones de respuesta, la web y el mapa participativo. Sin mencionar las numerosas intervenciones recogidas durante las dos reuniones públicas. El equipo de proyecto Île-de-France Mobilités evaluará todas estas contribuciones para seguir perfeccionando el proyecto. Este informe se publicará en línea al inicio del curso escolar; recuerda suscribirte al boletín para estar informado. El siguiente paso: la investigación pública en 2020.