PRIMERA REUNIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO BUS ENTRE SEINE EN EL ESPACIO NELSON MANDELA EN ARGENTEUIL, MIÉRCOLES 28 DE MARZO DE 2018

Fecha de publicación: 5 de abril de 2018

El miércoles 28 de marzo, el Espace Nelson Mandela, en Argenteuil, acogió la primera reunión pública organizada como parte de la consulta del proyecto Bus Entre Seine. El equipo de proyecto de Île-de-France Mobilités presentó el proyecto a un público atento, y luego se dedicó un tiempo para responder a las distintas preguntas. En general, el proyecto fue bien recibido por los participantes, quienes piden la mejora de las condiciones de transporte en el territorio.

Los intercambios fueron constructivos entre los ponentes y el público. Unos quince residentes tomaron la palabra: todos pudieron expresar sus preguntas, preocupaciones o sugerencias. Estas preguntas y comentarios se centraron especialmente en el Tranvía 2 y en las condiciones actuales del servicio. Han sido señalados por el equipo de Île-de-France Mobilités y serán considerados en el informe de consulta. Conoce al equipo del proyecto en la próxima reunión pública en Bezons, el jueves 5 de abril, de 19:00 a 21:00 en el salón de bodas del Ayuntamiento.