Nos vemos el 20 de marzo en la estación de autobuses de Cormeilles-en-Parisis

Fecha de publicación: 20 de marzo de 2018

Está comenzando la fase de consulta para el proyecto Bus Entre Seine. A partir del martes 20 de marzo, el equipo del proyecto Île-de-France Mobilités recibirá a los pasajeros en la estación de autobuses de Cormeilles-en-Parisis entre las 16:30 y las 19:00. Île-de-France Mobilités, la región de Île-de-France y el departamento de Val d'Oise invitan a usuarios, residentes locales y todas las partes interesadas a debatir con el equipo del proyecto para obtener información, opinión y expresión. Para saber más sobre las demás reuniones de la zona, consulta: aquí