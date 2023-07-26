Nos vemos el miércoles 28 de marzo en la primera reunión pública a las 19:00, Espace Nelson Mandela

Fecha de publicación: 21 de marzo de 2018

El 28 de marzo, Île-de-France Mobilités le invita a la primera reunión pública sobre el proyecto Bus Entre Seine. Reunión a las 19:00 en el Espace Nelson Mandela en Argenteuil, en el 82 del boulevard du Général Leclerc. El equipo de Île-de-France Mobilités presentará el proyecto en detalle: los principios de integración, ahorro de tiempo, desarrollos planificados, etc. Ven a descubrir el proyecto y haz tus preguntas durante este tiempo de intercambio. Y no dudes en dejar tu opinión en la web y en el mapa participativo.