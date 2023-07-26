Comienza la investigación pública

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2021

Tras la aprobación del diagrama esquemático y del expediente de investigación pública en diciembre de 2020 para el proyecto Bus ente Seine, el diálogo continúa y el proyecto entra así en la fase regulatoria de la investigación pública.

Establecida por el comisionado investigador designado por el Tribunal Administrativo, tendrá lugar desde el sábado 6 de noviembre hasta el sábado 11 de diciembre de 2021.

Este nuevo paso te permitirá:

informarle sobre el proyecto y sus desarrollos derivados de las fases de consulta y estudio preliminar,

Comparte tus comentarios y propuestas con el comisionado investigador.

Alimentado por sus contribuciones, el comisionado investigador presentará entonces su informe al Prefecto, quien podrá declarar el proyecto de utilidad pública.

Para saber más sobre el proyecto Bus entre Seine:

Puede consultar el archivo completo de la consulta pública haciendo clic aquí.

Para compartir tus comentarios y propuestas:

El comisionado investigador estará disponible para recibir observaciones durante las permanecencias que se celebrarán:

En el ayuntamiento de Argenteuil: sábado 6 de noviembre de 2021 de 9:00 a 12:00, miércoles 17 de noviembre de 2021 de 11:00 a 13:30 y sábado 11 de diciembre de 2021 de 9:00 a 12:00;

En el ayuntamiento de Bezons: miércoles 10 de noviembre de 2021 de 13:30 a 16:00, miércoles 24 de noviembre de 2021 de 9:00 a 12:00 y viernes 3 de diciembre de 2021 de 13:30 a 16:00;

En el ayuntamiento de La Cormeilles-en-Parisis: sábado 27 de noviembre de 2021 de 9:00 a 12:00;

En el ayuntamiento de Sartrouville: martes 16 de noviembre de 2021 de 18:00 a 20:00.

Además, el comisionado investigador podrá recibir observaciones y propuestas por escrito desde el 6 de noviembre de 2021 hasta el 11 de diciembre de 2021 inclusive. Podrás enviarle tu opinión: