De Argenteuil a Pont de Bezons: Desarrollos en relación con proyectos urbanos

El tramo lineal de 3 km ofrece 5 estaciones; sus nombres son provisionales:

"Jean Moulin" : actividades económicas de la rue H. Barbusse

"Place du 11 novembre" y "Carré/Delambre": en el corazón del proyecto urbano Porte de Saint-Germain / Berges de Seine, atenderán a futuras poblaciones y empleos, así como a las tiendas y empresas ya presentes.

"Avenue du Marais": el estadio Marais y los numerosos empleos de la zona.

"Victor Hugo": viviendas, empleos e instalaciones en la zona, incluyendo River West.

En el municipio de Argenteuil, el proyecto forma parte de un distrito que está en proceso de gran transformación con el proyecto urbano Porte Saint-Germain / Berges de Seine. El desarrollo de carriles autobústicos facilitará el acceso y fortalecerá el atractivo del distrito dando prioridad al transporte público y a los modos blandos.

En Bezons, el proyecto reforzará el servicio a una zona donde aumentarán el número de habitantes y las instalaciones con la finalización de las zonas mixtas de desarrollo "Bords de Seine" y "Cœur de ville". Se preferirá el desarrollo de carriles exclusivos dedicados. Sin embargo, en algunas calles demasiado estrechas, los autobuses ocasionalmente pueden circular por carriles de sentido único o incluso circular por tráfico general.