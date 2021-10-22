Consulta en la fase preliminar del proyecto

Talleres de consulta en la fase previa al proyecto

En 2024, Île-de-France Mobilités continuó el diálogo organizando una serie de talleres con asociaciones y representantes de los municipios implicados. Organizados como parte de la fase del Proyecto Preliminar (AVP), estos comités locales ofrecieron la oportunidad de debatir los primeros escenarios y desarrollos previstos en tres sectores: Bezons, el centro de Argenteuil y el distrito de Porte Saint-Germain – Berges de Seine.

Se han creado tres comités para supervisar esta fase de trabajo:

En Bezons (22 de marzo de 2024), sobre el RD392 y el eje Jean Jaurès – Danielle Casanova

En Argenteuil (25 de marzo de 2024), en el sector del centro de la ciudad, entre la estación de tren y la Rue Henri Barbusse

También en Argenteuil (2 de abril de 2024), en el sector Porte Saint-Germain – Berges de Seine, entre la rue Henri Barbusse y Bezons

Estos talleres permitieron abordar de manera concreta las cuestiones de priorizar usos en un espacio público limitado, así como las condiciones para integrar el proyecto en el tejido urbano existente. Han fomentado la implicación de los actores locales en las decisiones de desarrollo, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.