Autobús

Instalaciones dedicadas al autobúsArgenteuil > Bezons > Sartrouville > Cormeilles

Consulta previa

¿Cómo fue la consulta preliminar?

Para que todos puedan estar informados y participar, Île-de-France Mobilités ha puesto en marcha el siguiente sistema:

  • tres reuniones de campo: el 20 de marzo de 2018 en la estación de Cormeilles-en-Parisis; el 3 de abril de 2018 en la terminal del tranvía T2 en Pont de Bezons y el 11 de abril de 2018 en el Marché des Indes en Sartrouville;
  • dos reuniones públicas: el 28 de marzo en Argenteuil y el 5 de abril en Bezons;
  • un cupón T, una parte desmontable del folleto que se rellena y devuelva gratuitamente por correo;
  • En línea, en la web dedicada: un formulario de contribución gratuito y un mapa participativo que te permite enviar una opinión geolocalizada.

Las publicaciones en Facebook permitieron transmitir información sobre la celebración de la consulta al mayor número de personas posible, invitando a todos a visitar la web del proyecto para saber más y contribuir.

  • Reunión pública en Bezons, 5 de abril de 2018
  • Reunión de campo en el terminal T2, Pont de Bezons, el 3 de abril de 2018

589

Contribuciones recopiladas, incluyendo 570 opiniones, 148 preguntas y 403 propuestas

1300+

Visitantes del sitio del proyecto

50+

participantes en reuniones públicas

50,000+

Distribución de folletos

82%+

opiniones favorables según los cupones que recibió T

¿Por qué una consulta previa?

La consulta preliminar sobre el proyecto Bus Entre Seine se celebró del 19 de marzo al 20 de abril de 2018. Este tiempo de información e intercambios entre el equipo del proyecto, los residentes locales, los usuarios, las autoridades locales y los actores asociativos y económicos permitió a todos conocer las características y objetivos del proyecto, hacer preguntas y formular sus propuestas.

El 9 de octubre de 2018, Île-de-France Mobilités adoptó el informe sobre la consulta del proyecto Bus Entre Seine, recogiendo todas las opiniones expresadas a través de la página web, los mapas en T y las reuniones públicas. El informe toma nota de las opiniones expresadas y presenta las lecciones aprendidas de la consulta.

Archivo de objetivos y características principales

Evaluación de la consulta preliminar

Resumen del balance