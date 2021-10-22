¿Por qué una consulta previa?

La consulta preliminar sobre el proyecto Bus Entre Seine se celebró del 19 de marzo al 20 de abril de 2018. Este tiempo de información e intercambios entre el equipo del proyecto, los residentes locales, los usuarios, las autoridades locales y los actores asociativos y económicos permitió a todos conocer las características y objetivos del proyecto, hacer preguntas y formular sus propuestas.

El 9 de octubre de 2018, Île-de-France Mobilités adoptó el informe sobre la consulta del proyecto Bus Entre Seine, recogiendo todas las opiniones expresadas a través de la página web, los mapas en T y las reuniones públicas. El informe toma nota de las opiniones expresadas y presenta las lecciones aprendidas de la consulta.