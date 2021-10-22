Consulta previa
¿Cómo fue la consulta preliminar?
Para que todos puedan estar informados y participar, Île-de-France Mobilités ha puesto en marcha el siguiente sistema:
- tres reuniones de campo: el 20 de marzo de 2018 en la estación de Cormeilles-en-Parisis; el 3 de abril de 2018 en la terminal del tranvía T2 en Pont de Bezons y el 11 de abril de 2018 en el Marché des Indes en Sartrouville;
- dos reuniones públicas: el 28 de marzo en Argenteuil y el 5 de abril en Bezons;
- un cupón T, una parte desmontable del folleto que se rellena y devuelva gratuitamente por correo;
- En línea, en la web dedicada: un formulario de contribución gratuito y un mapa participativo que te permite enviar una opinión geolocalizada.
Las publicaciones en Facebook permitieron transmitir información sobre la celebración de la consulta al mayor número de personas posible, invitando a todos a visitar la web del proyecto para saber más y contribuir.
589
1300+
50+
50,000+
82%+
¿Por qué una consulta previa?
La consulta preliminar sobre el proyecto Bus Entre Seine se celebró del 19 de marzo al 20 de abril de 2018. Este tiempo de información e intercambios entre el equipo del proyecto, los residentes locales, los usuarios, las autoridades locales y los actores asociativos y económicos permitió a todos conocer las características y objetivos del proyecto, hacer preguntas y formular sus propuestas.
El 9 de octubre de 2018, Île-de-France Mobilités adoptó el informe sobre la consulta del proyecto Bus Entre Seine, recogiendo todas las opiniones expresadas a través de la página web, los mapas en T y las reuniones públicas. El informe toma nota de las opiniones expresadas y presenta las lecciones aprendidas de la consulta.
Archivo de objetivos y características principales
Evaluación de la consulta preliminar
Resumen del balance