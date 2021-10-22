La investigación pública, una etapa regulatoria previa al inicio de los trabajos, tuvo lugar del 6 de noviembre al 11 de diciembre de 2021 en los municipios de Argenteuil, Bezons, Sartrouville y Cormeilles-en-Parisis, bajo el amparo de un comisionado investigador.

Se centró tanto en la utilidad pública del proyecto como en la compatibilidad de los documentos de planificación urbana, y tenía los siguientes objetivos:

Declarar el interés general del proyecto Bus Entre Sein

Declarar todas las obras de desarrollo de Bus Entre Seine como de utilidad pública

Para hacer compatibles los documentos de planificación urbana que lo requieren.

Este procedimiento se aplica a todos los proyectos que tienen un impacto en su entorno. Su objetivo es garantizar que el público esté informado e involucrado y que se tengan en cuenta los distintos intereses en la elaboración de las decisiones. La organización de la investigación pública fue llevada a cabo por el prefecto de Val-d'Oise. También se han involucrado los servicios prefecturales de los Yvelines.