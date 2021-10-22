La investigación pública
La investigación pública, una etapa regulatoria previa al inicio de los trabajos, tuvo lugar del 6 de noviembre al 11 de diciembre de 2021 en los municipios de Argenteuil, Bezons, Sartrouville y Cormeilles-en-Parisis, bajo el amparo de un comisionado investigador.
Se centró tanto en la utilidad pública del proyecto como en la compatibilidad de los documentos de planificación urbana, y tenía los siguientes objetivos:
- Declarar el interés general del proyecto Bus Entre Sein
- Declarar todas las obras de desarrollo de Bus Entre Seine como de utilidad pública
- Para hacer compatibles los documentos de planificación urbana que lo requieren.
Este procedimiento se aplica a todos los proyectos que tienen un impacto en su entorno. Su objetivo es garantizar que el público esté informado e involucrado y que se tengan en cuenta los distintos intereses en la elaboración de las decisiones. La organización de la investigación pública fue llevada a cabo por el prefecto de Val-d'Oise. También se han involucrado los servicios prefecturales de los Yvelines.
Procedimientos de información y participación.
Del 6 de noviembre al 11 de diciembre de 2021, varias modalidades estuvieron disponibles para el público:
- El expediente completo de la consulta pública estaba disponible para consulta y sigue siendo accesible en la página web interna del proyecto.
- Se han organizado 8 sesiones para debatir con el comisionado investigador en los ayuntamientos de Argenteuil, Bezons, Cormeilles-en-Parisis y Sartrouville para permitir que el público exprese sus observaciones escritas y orales.
- Las observaciones y propuestas podrían enviarse al comisionado investigador por escrito, por correo electrónico y en el registro de investigaciones desmaterializadas.
La comisión independiente de investigación ha elaborado un informe sobre el progreso de la investigación pública y ha emitido su opinión sobre el proyecto de ampliación.