¿Cuál es la naturaleza lineal del proyecto?

Se construirán 8,2 km de carriles exclusivos entre Argenteuil, el Pont de Bezons, el distrito de Las Indias (Sartrouville) y Les Bois-Rochefort (Cormeilles-en-Parisis). Permitirán ganancias significativas en regularidad y tiempo de viaje, entre 5 y 15 minutos.

También se facilitará el tráfico de autobuses hacia las estaciones de Sartrouville RER y Cormeilles-en-Parisis. Por tanto, se ven afectados unos 16,5 km de líneas de autobús.