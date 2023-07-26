¿Qué es un carril exclusivo para autobuses?

Es un carril dedicado únicamente a autobuses y tiene prioridad en los semáforos. Este principio permite una circulación rápida y suave de los autobuses, que están libres de los peligros del tráfico (atascos, semáforos en rojo, etc.). La parte principal del recorrido del proyecto Bus Entre Seine se desarrollará con un carril dedicado a autobuses en cada dirección del tráfico.