¿Cómo puedo informarme sobre el proyecto y dar feedback?

El expediente de la investigación pública puede ser consultado por todos los ayuntamientos de los municipios implicados en el proyecto. Se pondrá a disposición un archivo informativo de investigación pública, que presenta el proyecto de forma más breve, XX (por especificar). También puede consultarlo aquí (enlace al documento), presentar una opinión (oral o escrita), o haciendo clic aquí o con el comisionado de investigación pública durante las permanencias que se celebrarán:

En el ayuntamiento de Argenteuil: sábado 6 de noviembre de 2021 de 9:00 a 12:00, miércoles 17 de noviembre de 2021 de 11:00 a 13:30 y sábado 11 de diciembre de 2021 de 9:00 a 12:00;

En el ayuntamiento de Bezons: miércoles 10 de noviembre de 2021 de 13:30 a 16:00, miércoles 24 de noviembre de 2021 de 9:00 a 12:00 y viernes 3 de diciembre de 2021 de 13:30 a 16:00;

En el ayuntamiento de La Cormeilles-en-Parisis: sábado 27 de noviembre de 2021 de 9:00 a 12:00;

En el ayuntamiento de Sartrouville: martes 16 de noviembre de 2021 de 18:00 a 20:00.