¿Qué líneas se beneficiarán de estos desarrollos?

El proyecto consiste en crear instalaciones e implementar medidas para facilitar la circulación de autobuses entre la estación de Argenteuil y las estaciones de Cormeilles-en-Parisis y Sartrouville a través del Pont de Bezons. Con el proyecto Bus Entre Seine, las líneas estructuradas RATP 272 y TVO 3 se beneficiarán de una mayor regularidad y tiempos de viaje. Pero muchos otros autobuses también se beneficiarán de estos desarrollos.