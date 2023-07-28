¿Cuáles serán los próximos pasos tras la investigación pública?

Tras la investigación pública, el comisionado investigador elaborará un informe sobre el progreso de la investigación pública y analizará las diversas observaciones y propuestas realizadas por el público. Concluirá su informe emitiendo su opinión fundamentada sobre el proyecto. Sus conclusiones pueden ser favorables, desfavorables o reservadas respecto al proyecto. Las recomendaciones del comisionado investigador serán una verdadera ayuda a la toma de decisiones. La Prefectura podrá entonces decidir que el proyecto es reconocido como de utilidad pública. Es este último paso el que registrará la realización del proyecto.