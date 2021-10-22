Centro de Argenteuil: un entorno urbano histórico que debe preservarse

En el centro histórico de Argenteuil, el proyecto Bus Entre Seine forma parte de un entorno urbano marcado por la historia y un patrimonio boscoso. El trazado ha sido diseñado para preservar las hileras de árboles existentes, en particular la doble alineación plantada del eje Jeanne d'Arc – Léon Feix, que ofrece una perspectiva notable sobre la Butte d'Orgemont.

Para mejorar el rendimiento de los autobuses respetando la identidad del lugar, la estación Hôtel de Ville será reubicada y fusionada con la actual estación de Léon Feix, limitando así el impacto en el patrimonio vegetal. El tramo Jeanne d'Arc – Gallieni mantendrá una calzada mixta para asegurar un tráfico más tranquilo y mantener la calidad paisajística del eje.

El proyecto reutiliza el carril bus de la Avenida Maurice Berteaux y ensancha los pasillos abiertos a las bicicletas en el Boulevard Léon Feix. También apoya la ambición de la ciudad de Argenteuil como parte del proyecto "La Canopée – Gabriel Péri", de insuflar nueva vida a los espacios públicos alrededor del Ayuntamiento.