Cormeilles y Sartrouville, las medidas que lo acompañan

Hacia la estación Cormeilles-en-Parisis: paradas modernizadas y accesibles

En una distancia de unos 3 km, las medidas complementarias mejorarán el tráfico de autobuses y la calidad de las paradas. Las intervenciones tienen como objetivo:

Poner las estaciones al día para mejorar la accesibilidad, especialmente para personas con movilidad reducida;

para mejorar la accesibilidad, especialmente para personas con movilidad reducida; Elevar la calzada en las paradas para facilitar el embarque y el desembarco;

Recalibrar las plataformas y colocar las plataformas en alineación recta para ralentizar el tráfico y hacer que los usuarios estén más seguros;

Mejora los refugios para pasajeros e incorpora plantaciones de árboles o jardinería cuando sea posible.

Estos desarrollos forman parte de un enfoque sostenible, que favorece la reutilización de infraestructuras existentes para limitar el impacto ambiental.