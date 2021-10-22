Cormeilles y Sartrouville, las medidas que lo acompañan
Hacia la estación Cormeilles-en-Parisis: paradas modernizadas y accesibles
En una distancia de unos 3 km, las medidas complementarias mejorarán el tráfico de autobuses y la calidad de las paradas. Las intervenciones tienen como objetivo:
- Poner las estaciones al día para mejorar la accesibilidad, especialmente para personas con movilidad reducida;
- Elevar la calzada en las paradas para facilitar el embarque y el desembarco;
- Recalibrar las plataformas y colocar las plataformas en alineación recta para ralentizar el tráfico y hacer que los usuarios estén más seguros;
- Mejora los refugios para pasajeros e incorpora plantaciones de árboles o jardinería cuando sea posible.
Estos desarrollos forman parte de un enfoque sostenible, que favorece la reutilización de infraestructuras existentes para limitar el impacto ambiental.
Hacia la estación Sartrouville: mejorando el flujo del tráfico de autobuses
A lo largo de casi 5 km, entre el distrito de Las Indes y la estación de Sartrouville, las medidas complementarias optimizarán la operación de las líneas de autobús limitando el impacto en el tejido urbano. Incluyen:
- Prioridad en intersecciones con semáforos para mejorar la regularidad de los autobuses;
- La remodelación de varias estaciones clave para mayor comodidad y eficiencia;
- Ajustes locales al plan de tráfico para hacer que el desplazamiento sea más fluido.
Estas intervenciones permitirán adaptar el trazado de la línea 272 en relación con la ampliación del tranvía T11 (prevista), reforzando así la red de transporte público en el sector.