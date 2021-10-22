Distrito de Porte Saint-Germain-Berges de Seine

Porte Saint-Germain – distrito de Berges de Seine: un sector cambiante

El proyecto Bus Entre Seine forma parte de la transformación de un distrito en rápida evolución, en relación con grandes proyectos urbanos como Unik y O'Marché Frais. El desarrollo de carriles autobuses está diseñado para apoyar esta dinámica, mejorar la accesibilidad y promover la movilidad sostenible.

La Rue Michel Carré se convertirá en una calle de sentido único entre la Rue Henri Barbusse y la Avenue du Marais, un desarrollo que facilitará el tráfico y hará que los viajes sean más seguros. Las calles más ensanchadas y los caminos peatonales y bici ofrecerán un entorno de vida más agradable y un desplazamiento más fácil.

Un ambicioso proyecto de verdización fortalecerá el confort urbano y la identidad paisajística del distrito, al tiempo que creará continuidad entre la ciudad y las orillas del Sena. La implantación del carril dedicado para autobuses supone un paso clave para optimizar la eficiencia de la red y apoyar la renovación de este sector de Argenteuil.