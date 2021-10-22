Sector de Bezons

De Bezons a Cormeilles-en-Parisis: plantas en el corazón de la ruta

En la Avenue Gabriel Péri (RD 392), un eje estructural que une Bezons con Cormeilles-en-Parisis, el proyecto Bus Entre Seine sitúa el greening en el centro de los desarrollos. Una hilera continua de árboles plantados con estratos herbáceos, en la orilla este, ofrecerá un entorno más agradable y sombreado, propicio para un tráfico más tranquilo y un viaje peatonal más seguro.

Un carril bici continuo de doble sentido se extenderá desde la Place de l'Hôtel de Ville en Bezons hasta la rotonda de Coudrées. La elección de la distribución busca optimizar el espacio mejorando las parcelas existentes y ensanchando para crear zonas verdes de calidad.

Este enfoque paisajístico transforma la RD 392 en un auténtico bulevar urbano, conciliando el rendimiento de los autobuses, la movilidad suave y un entorno agradable para los residentes locales.