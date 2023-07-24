En el sector Esbly/Coupvray, el autobús EVE circulará por la RD5d, luego, saliendo de las carreteras existentes a través del campo conocido como las "Vignes Rouges", dará servicio al colegio Louis Braille antes de llegar a su terminal, la estación de Esbly.

En esta secuencia se ubicarán 3 estaciones, de unos 2,1 km de longitud:

La estación "Les Champs Forts" se encuentra en el lado oeste de la RD5d, frente a la zona residencial homónima, en el municipio de Esbly. –

La estación "Collège Louis Braille" está a nivel del aparcamiento del colegio Louis Braille, cerca de la antigua estación SNCF Champs Forts en la línea Esbly-Crécy-la-Chapelle.

La estación "Gare d'Esbly", el terminal norte de la línea de autobuses Esbly-Val d'Europe, dentro de la futura estación de autobuses sur de la estación de Esbly. Esta estación permitirá conexiones con la línea Transilien P (líneas París-Meaux y Esbly – Crécy-la-Chapelle), así como con todas las líneas de autobús que sirven a las estaciones del centro.

La llegada del autobús EVE irá acompañada de una redefinición de los espacios exteriores e interiores del recinto del colegio Louis Braille para asegurar todos los flujos (peatones, PRM, bicicletas, coches, autobuses), garantizar buenas condiciones de acceso para los autobuses a los carriles dedicados y mejorar todas las funcionalidades (servicio de autobuses escolares, aparcamiento para el personal, punto de entrega, estación de autobuses EVE, etc.). otras líneas de autobús....).

El proyecto requiere la construcción de una estructura de ingeniería que permita el cruce de la RD5, el Canal de Meaux à Chalifert y la línea de tranvía Esbly – Crécy la Chapelle.

Se crearán carriles dedicados a autobuses, estaciones e instalaciones dedicadas a los modos de transporte activos (peatones, bicicletas) fuera de la carretera existente y a lo largo de la infraestructura ferroviaria.

Se construirá un carril bici de doble sentido y una acera de 2 m para peatones en la orilla oeste del RD5d, a lo largo del seto natural que bordea el campo, en línea con los desarrollos propuestos en el Boulevard Schuman y el RD5d.

Más allá de la estación "Les Champs Forts", en dirección al sector de campo "Vignes Rouges" hacia la estación de Esbly, se construirá un pasillo verde de 5 m de ancho (peatones/ciclistas) en el mismo lado.

El aparcamiento para bicicletas (taquillas seguras y aros) se colocará en las inmediaciones de las estaciones

* Los nombres de las estaciones son tentativos