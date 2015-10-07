Autobús

Nueva líneaEsbly > Val d'Europe

El proyecto EVE Bus consiste en crear una nueva línea y construir carriles exclusivos dedicados a autobuses, entre la estación de Esbly y el Hospital Intercomunal Marne-la-Vallée, pasando por las estaciones Marne-la-Vallée – Chessy y Val d'Europe. Apoyará la importante dinámica del territorio gracias a su infraestructura estructurada que conecta los nuevos distritos y da servicio a las principales instalaciones locales. Sus autobuses articulados con un alto nivel de servicio ofrecerán transporte público rápido, fiable y regular para todos.

Estado
Región de Île-de-France
Departamento de Sena y Marne
Aglomeración del Val d'Europe
Île-de-France Mobilités

Cifras clave

12 nuevas emisoras

en 8 municipios

3 estaciones atendidas

Esbly, Marne-la-Vallée - Chessy y Val d'Europe

8,4 km

carriles exclusivos para autobuses

1 Trayectoria ciclista continua

y aparcamiento para bicicletas en las estaciones

11.200 viajeros

esperado cada día

Un autobús que funciona los 7 días de la semana

entre las 5:30 y las 00:30 a.m.

Un autobús cada 5 minutos

Aproximadamente durante las horas punta

Autobuses articulados

de 18 m con su propio motor

Calendario

  1. 2014-2015
    Estudios previos
  2. Febrero de 2015
    Aprobación del Archivo de Objetivos y Características Principales (DOCP)
  3. Del 11 de mayo al 26 de junio de 2015
    Consulta previa
  4. 7 de octubre de 2015
    Aprobación del informe de la Concertación
  5. 2017-2021
    Estudios preliminares
  6. 11 de febrero de 2021
    Aprobación del Diagrama Esquemático (SDP) y del Archivo de Consulta de Servicios Públicos (DEUP)
  7. Hoy
    Estudios detallados
  8. Consulta previa
  9. Investigación de interés público
  10. Declaración de utilidad pública
  11. Levantamiento parcelario
  12. Trabajo y puesta en servicio