Nueva líneaEsbly > Val d'Europe

El proyecto EVE Bus consiste en crear una nueva línea y construir carriles exclusivos dedicados a autobuses, entre la estación de Esbly y el Hospital Intercomunal Marne-la-Vallée, pasando por las estaciones Marne-la-Vallée – Chessy y Val d'Europe. Apoyará la importante dinámica del territorio gracias a su infraestructura estructurada que conecta los nuevos distritos y da servicio a las principales instalaciones locales. Sus autobuses articulados con un alto nivel de servicio ofrecerán transporte público rápido, fiable y regular para todos.
Cifras clave
12 nuevas emisoras
3 estaciones atendidas
8,4 km
1 Trayectoria ciclista continua
11.200 viajeros
Un autobús que funciona los 7 días de la semana
Un autobús cada 5 minutos
Autobuses articulados
Calendario
- 2014-2015Estudios previos
- Febrero de 2015Aprobación del Archivo de Objetivos y Características Principales (DOCP)
- Del 11 de mayo al 26 de junio de 2015Consulta previa
- 7 de octubre de 2015Aprobación del informe de la Concertación
- 2017-2021Estudios preliminares
- 11 de febrero de 2021Aprobación del Diagrama Esquemático (SDP) y del Archivo de Consulta de Servicios Públicos (DEUP)
- HoyEstudios detallados
- Consulta previa
- Investigación de interés público
- Declaración de utilidad pública
- Levantamiento parcelario
- Trabajo y puesta en servicio