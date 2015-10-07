Nueva líneaEsbly > Val d'Europe

El proyecto EVE Bus consiste en crear una nueva línea y construir carriles exclusivos dedicados a autobuses, entre la estación de Esbly y el Hospital Intercomunal Marne-la-Vallée, pasando por las estaciones Marne-la-Vallée – Chessy y Val d'Europe. Apoyará la importante dinámica del territorio gracias a su infraestructura estructurada que conecta los nuevos distritos y da servicio a las principales instalaciones locales. Sus autobuses articulados con un alto nivel de servicio ofrecerán transporte público rápido, fiable y regular para todos.