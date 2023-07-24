El territorio está experimentando cambios profundos con numerosos proyectos de desarrollo urbano como el ZAC de Coupvray, el ZAC des 3 Ormes, el ZAC des Épinettes, la ampliación del parque Disney, el ZAC des Congrès, el ecodistrito de Montévrain, el ZAC des Grassets, el ZAC du Pré au Chêne... En diferentes fases de progreso (entregadas, en construcción, en investigación), acabarán formando nuevos distritos urbanos que combinan viviendas, empleos e instalaciones.

El proyecto Bus EVE anticipa las necesidades de desplazamiento de todos estos futuros residentes y usuarios. Es esencial, les proporcionará un servicio de transporte público eficiente y fiable, adaptado a las necesidades futuras.

+ 20.000 empleos* entre 2025 y 2035

+ 23.700 habitantes* entre 2025 y 2035

*fuente: Instituto de la Región de París