El proyecto

8,4 km

carriles exclusivos para autobuses

12

Nuevas estaciones en 8 municipios

3 estaciones de tren

Servicio (Línea P, TGV, RER A,)

7 días a la semana

entre las 5:30 y las 00:30 a.m.

1 autobús cada 5 minutos

Durante las horas punta

18 metros

la longitud de los autobuses con motores limpios (GNC)

11 200

Se esperan pasajeros cada día

1 carril bici

desde Esbly hasta Val d'Europe y desde el aparcamiento de bicicletas hasta el

100 %

Accesible

El proyecto EVE Bus consiste en crear una nueva línea y construir carriles exclusivos dedicados a autobuses, entre la estación de Esbly y el Hospital Intercomunal Marne-la-Vallée, pasando por las estaciones Marne-la-Vallée – Chessy y Val d'Europe. Apoyará la importante dinámica del territorio gracias a su infraestructura estructurada que conecta los nuevos distritos y da servicio a las principales instalaciones locales. Sus autobuses articulados con un alto nivel de servicio ofrecerán transporte público rápido, fiable y regular para todos.

Objetivos

  • Apoyar el desarrollo urbano del territorio
  • ofrecer un servicio de transporte de alto nivel entre la cuenca de Meaux y el sector IV de la nueva ciudad de Marne-la-Vallée
  • garantizar una red de calidad con la red de transporte estructurada proporcionando un enlace eficiente con las estaciones de Esbly (Línea P), Marne-la-Vallée – Chessy (estación RER A y SCNF) y Val d'Europe (RER A)
  • para servir a las principales instalaciones del territorio y a los sectores laborales de Chessy y Val d'Europe (hospital intercomunal Marne-la-Vallée, centro comercial Val d'Europe, parque Disney, el colegio Louis Braille y su gimnasio, el cementerio de Esbly; y futuro: escuelas, centros universitarios, centros de congresos, etc.)
  • Crear un servicio de transporte rápido y fiable accesible para toda la población

Apoyo al desarrollo del territorio

El territorio está experimentando cambios profundos con numerosos proyectos de desarrollo urbano como el ZAC de Coupvray, el ZAC des 3 Ormes, el ZAC des Épinettes, la ampliación del parque Disney, el ZAC des Congrès, el ecodistrito de Montévrain, el ZAC des Grassets, el ZAC du Pré au Chêne... En diferentes fases de progreso (entregadas, en construcción, en investigación), acabarán formando nuevos distritos urbanos que combinan viviendas, empleos e instalaciones.

El proyecto Bus EVE anticipa las necesidades de desplazamiento de todos estos futuros residentes y usuarios. Es esencial, les proporcionará un servicio de transporte público eficiente y fiable, adaptado a las necesidades futuras.

  • + 20.000 empleos* entre 2025 y 2035
  • + 23.700 habitantes* entre 2025 y 2035

*fuente: Instituto de la Región de París

Estaciones de conexión

El autobús se conectará con otras líneas de transporte público estructuradas a escala regional y nacional: el RER A en las paradas "Val d'Europe" y "Gare de Marne-la-Vallée Chessy Sud", la línea P de Transilien en la estación de Esbly, numerosas líneas de autobús a lo largo de la ruta y las líneas de alta velocidad en la estación Marne-la-Vallée Chessy Sud (TGV).

Un autobús fiable y rápido

El EVE Bus circulará por un carril dedicado, en cada dirección, y tendrá prioridad en los cruces. Los cruces serán completamente rediseñados y asegurados para el cruce de todos los modos. Liberado de los peligros del tráfico por carretera, el autobús garantizará tiempos de viaje fiables y rápidos para los pasajeros.

Se beneficiará de un alto nivel de servicio para promover el cambio modal.

El proyecto beneficiará a otras líneas de autobús de la zona, que podrán utilizar los nuevos carriles bus en ciertos tramos.

Estaciones cómodas

El número limitado de estaciones y sus ubicaciones están diseñados para optimizar la velocidad de los autobuses, garantizando al mismo tiempo el servicio a los principales barrios e instalaciones de la región. Se instalarán 12 estaciones*, separadas de media por 700 m, lo más cerca posible de instalaciones de viaje existentes o futuras, como el hospital intercomunitario Marne-la-Vallée, el centro comercial Val d'Europe, la Universidad de Montévrain, el centro de convenciones Chessy, los parques Disney y el colegio Louis Braille...

Situadas una frente a la otra a lo largo de toda la ruta, las estaciones de autobuses EVE serán fácilmente localizables, accesibles para todos y cómodas. La mayoría de ellos acomodan dos vehículos simultáneamente. Todos estarán equipados con muchas instalaciones (refugio, asientos, información en tiempo real para los pasajeros, etc.), incluyendo aparcamiento para bicicletas (aros cubiertos y taquillas seguras para bicicletas).

*Los nombres de las estaciones son tentativos

Rutas ciclistas

Estos desarrollos darán a cada usuario su lugar en el espacio público, en particular promoviendo modos suaves. Se establecerá una ruta ciclista segura a lo largo de toda la ruta o en las inmediaciones del puente Morris.

  • Se proporcionarán un mínimo de 400 plazas de aparcamiento para bicicletas, el 60% de las cuales son taquillas (con carga eléctrica), en las inmediaciones de las estaciones.
  • En las estaciones terminales: un armario seguro para bicicletas con 60 plazas y un mínimo de 20 portabicicletas bajo refugio;
  • En la estación "Gare de Marne-la-Vallée Chessy Sud", en conexión con el enlace Marne-la-Vallée – Chessy: un cajón para bicicletas seguro con 120 plazas, además de los portabicicletas ya instalados como parte del desarrollo de la estación de autobuses Sur;
  • En las otras estaciones: un mínimo de 12 plazas, incluyendo al menos 6 aros cubiertos
Nuevos autobuses de alto rendimiento

La nueva línea estará equipada con una flota de 14 vehículos articulados de 18 metros con motor propio. Funcionarán con biometano, limitando así la emisión de gases de efecto invernadero y contaminantes perjudiciales para la salud humana.

Para garantizar su mantenimiento, limpieza y aparcamiento, se ha seleccionado el centro de operaciones de autobuses Bailly-Romainvilliers. Actualmente puede alojar alrededor de un centenar de autobuses estándar y articulados, y es objeto de un proyecto de transición energética y de una ampliación para acomodar autobuses propulsados por NGV. Se prestará especial atención a la calidad de la integración arquitectónica y paisajística de edificios y superficies, con el futuro proyecto urbano de la Zona de la Motte.

Descubre la ruta

La ruta

