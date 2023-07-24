El proyecto

El número limitado de estaciones y sus ubicaciones están diseñados para optimizar la velocidad de los autobuses, garantizando al mismo tiempo el servicio a los principales barrios e instalaciones de la región. Se instalarán 12 estaciones*, separadas de media por 700 m, lo más cerca posible de instalaciones de viaje existentes o futuras, como el hospital intercomunitario Marne-la-Vallée, el centro comercial Val d'Europe, la Universidad de Montévrain, el centro de convenciones Chessy, los parques Disney y el colegio Louis Braille...
Situadas una frente a la otra a lo largo de toda la ruta, las estaciones de autobuses EVE serán fácilmente localizables, accesibles para todos y cómodas. La mayoría de ellos acomodan dos vehículos simultáneamente. Todos estarán equipados con muchas instalaciones (refugio, asientos, información en tiempo real para los pasajeros, etc.), incluyendo aparcamiento para bicicletas (aros cubiertos y taquillas seguras para bicicletas).
*Los nombres de las estaciones son tentativos