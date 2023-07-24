Diálogo
Como en todos los proyectos realizados por Île-de-France Mobilités, los actores de la región participan en las fases de desarrollo del proyecto. Durante los estudios previos al proyecto, continuará la consulta con las autoridades locales y los socios del proyecto, especialmente antes de la investigación pública.
Consulta previa
¿De qué trata?
La consulta es un paso esencial en cualquier proyecto de desarrollo urbano. Las opiniones recogidas al final del proyecto permitirán adaptar el proyecto a su entorno y a las necesidades de los usuarios del territorio.
Da tu opinión sobre el proyecto durante más de un mes
En los próximos meses se organizará una nueva fase de consulta preliminar. Esto te permitirá dar tu opinión sobre el proyecto desde la última fase de consulta en 2015. Se te presentarán los avances desde 2015.
El siguiente paso será la investigación pública
¿De qué trata?
La investigación pública será organizada por los servicios de la Prefectura de Seine-et-Marne y, tras el examen del expediente de investigación de utilidad pública del proyecto, por la Prefectura y por las autoridades estatales competentes.
Como procedimiento regulatorio definido por el Artículo L.123-2 del Código Ambiental, antes de que las decisiones que puedan afectar al medio ambiente como se menciona en el Artículo L. 123-2, la investigación pública tiene como objetivo:
- Asegurar que el público esté informado presentando las características del proyecto, las condiciones para su integración en su entorno, sus impactos y las medidas para remediarlos;
- Recopilar la expresión del mayor número posible de personas para asegurar que sean consideradas en la evaluación del proyecto;
- Para hacer compatibles los documentos de urbanismo de los municipios de la ruta: esto consiste en modificar y hacer que los Planes Urbanos Locales sean coherentes con el proyecto declarado de utilidad pública;
- En última instancia, permitir que las observaciones y propuestas recibidas durante la investigación sean consideradas por la comisión de investigación y el propietario del proyecto
- Permitir que las autoridades competentes declaren que el proyecto es de interés público