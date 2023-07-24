Consulta previa

¿De qué trata?

La consulta es un paso esencial en cualquier proyecto de desarrollo urbano. Las opiniones recogidas al final del proyecto permitirán adaptar el proyecto a su entorno y a las necesidades de los usuarios del territorio.

Da tu opinión sobre el proyecto durante más de un mes

En los próximos meses se organizará una nueva fase de consulta preliminar. Esto te permitirá dar tu opinión sobre el proyecto desde la última fase de consulta en 2015. Se te presentarán los avances desde 2015.