Tus preguntas
¿Tienes alguna pregunta sobre el proyecto? La respuesta puede que ya esté en esta sección de preguntas frecuentes. Si no, ¡contacta con el equipo del proyecto!
Desarrollo de proyectos y oferta de servicios
¿Tendrá la inserción de carriles exclusivos para autobuses consecuencias en el tráfico? ¿Condiciones de aparcamiento?
¿Qué tipo de material rodante está previsto?
¿Será este autobús accesible para personas con movilidad reducida?
¿Cuántas personas usarán el autobús?
¿Con qué frecuencia estará el autobús?
¿Cuántas emisoras habrá?
¿Qué equipamiento se encontrará en los complejos?
¿Qué es un centro de operaciones de autobuses (COB)?
¿Se reducirá el número de líneas de autobús y su frecuencia?
¿Se crearán carriles para ciclistas?
¿Podrán las bicicletas circular por el sitio dedicado como en los carriles habituales para autobuses?
La ruta
¿Se están estudiando varias rutas?
¿Cuáles son las conexiones previstas con otros medios de transporte?
El proyecto de un vistazo
¿Cuáles son los beneficios esperados del proyecto?
¿Quiénes son los actores del proyecto y cuáles son sus papeles?
¿Quién financia el proyecto?
Consulta
¿Cuál es el propósito de la consulta?
¿Qué es un DOCP? ¿Cuáles son sus objetivos?
¿Cuál es el seguimiento de la consulta?
La investigación pública
¿Cuál es el propósito de la investigación pública?
¿Qué es el diagrama esquemático?
¿Qué es el expediente de investigación de interés público?
