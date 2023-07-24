¿Qué es un centro de operaciones de autobuses (COB)?

Es un taller-garaje cuyas funciones principales son: la limpieza interior y exterior de autobuses, el mantenimiento preventivo y correctivo, así como el garaje de autobuses al final del servicio. Este equipo no supone ningún peligro para los residentes locales.

El actual depósito de autobuses, situado en el municipio de Bailly-Romainvilliers, que está sujeto a una futura ampliación, ha sido seleccionado para servir como centro operativo de autobuses para el proyecto EVE Bus, así como para atender las necesidades del desarrollo futuro de la oferta de transporte en la zona habitable (excluyendo el proyecto EVE Bus).