La ruta
La nueva línea de autobús de tránsito rápido EVE dará servicio a 12 estaciones en los municipios de Esbly, Coupvray, Chessy, Montry, Magny-le-Hongre, Montévrain, Serris y Jossigny. Irá acompañado de numerosos desarrollos para dar a todos su lugar en el espacio público (usuarios del transporte público, ciclistas, peatones, conductores, etc.):
- Los carriles continuos dedicados a los autobuses permitirán evitar las incoherencias del tráfico. Su posición en el centro de la carretera en la mayor parte del recorrido (inserción axial) permitirá mantener el acceso a la orilla del río, el acceso a las carreteras adyacentes y el aparcamiento. La capacidad vial de las carreteras existentes también se mantendrá como parte del proyecto.
- Los cruces se rediseñarán para garantizar el cruce seguro de todos los usuarios (autobuses, bicicletas, peatones, coches, etc.) y para mejorar el flujo del tráfico de autobuses. A través de un sistema de detección aguas arriba de la intersección, el autobús EVE, que tiene prioridad, activará el paso por la luz verde. De este modo, garantizará una alta velocidad comercial y un servicio regular.
- Las instalaciones estarán diseñadas para facilitar los modos blandos. Se crearán rutas ciclistas continuas a lo largo de la ruta.
- Se construirán varias estructuras de ingeniería, incluyendo el cruce de la línea A del RER (dos veces), la Marina Disney, el Boulevard du Parc, la línea de tranvía Crécy la Chapelle, el canal Meaux en Chalifert y el RD5 en Esbly.
El proyecto tiene la particularidad de formar parte del proyecto para duplicar la red vial principal llevada a cabo por la EPA Francia: 2×2 carriles a largo plazo en la Avenida Hergé, la Avenida Schuman y la RD5d. El espacio necesario para los carriles dedicados a los autobuses, en el centro de la carretera, está planificado como parte del proyecto EPA Francia. Se han realizado y continuarán importantes trabajos de colaboración con EPA Francia para garantizar una continuidad homogénea y cualitativa de los desarrollos y para la coordinación del trabajo en este perímetro.