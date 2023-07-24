El proyecto tiene la particularidad de formar parte del proyecto para duplicar la red vial principal llevada a cabo por la EPA Francia: 2×2 carriles a largo plazo en la Avenida Hergé, la Avenida Schuman y la RD5d. El espacio necesario para los carriles dedicados a los autobuses, en el centro de la carretera, está planificado como parte del proyecto EPA Francia. Se han realizado y continuarán importantes trabajos de colaboración con EPA Francia para garantizar una continuidad homogénea y cualitativa de los desarrollos y para la coordinación del trabajo en este perímetro.