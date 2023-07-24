¿Tendrá la inserción de carriles exclusivos para autobuses consecuencias en el tráfico? ¿Condiciones de aparcamiento?

Los impactos del proyecto EVE Bus en su entorno se han analizado en la fase esquemática, que se desarrollarán más en las fases posteriores de los estudios. En la fase actual de los estudios, la llegada del autobús a su propio carril tendrá un impacto muy limitado en la oferta de aparcamiento. Sobre el tráfico:

En toda la línea, las intersecciones integrarán una fase específica (semáforo) para garantizar la prioridad del autobús en su propio carril.

los carriles dedicados a autobuses también pueden compartirse con otras líneas de transporte público en ciertos tramos: Cours de la Gondoire; carretera de acceso a la estación de autobuses de Chessy-Sud; avenida Paul Séramy.