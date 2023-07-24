¿Cuáles son los beneficios esperados del proyecto?

El proyecto del autobús EVE será:

de Chessy y Val d'Europe (hospital intercomunal Marne-la-Vallée, centro comercial Val d'Europe, parque Disney, el colegio Louis Braille y su gimnasio, el cementerio de Esbly; y futuro: escuelas, centros universitarios, centros de congresos, etc.) Crear un servicio de transporte rápido y fiable accesible para toda la población

Ofrecerá una alternativa mucho más eficiente para los usuarios de la actual línea de autobús "Peps 6" para los trayectos entre la estación de Esbly y el RER A. Sus autobuses articulados ofrecerán a todos un alto nivel de servicio gracias a este nuevo transporte público rápido, fiable y regular. El proyecto proporcionará: