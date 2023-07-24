¿Qué equipamiento se encontrará en los complejos?

Todas las estaciones estarán equipadas con un refugio para pasajeros, bancos y un sistema de información en tiempo real. Serán accesibles para personas con movilidad reducida y también ofrecerán aparcamiento para bicicletas: aros para sujetar bicicletas en las estaciones; asegurar los aparcamientos de Véligo en las terminales.

Dependiendo de la asistencia esperada en cada resort, el nivel de equipamiento puede variar.