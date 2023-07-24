¿Cuál es el propósito de la consulta?

La consulta preliminar, organizada del 11 de mayo al 26 de junio de 2015, fue una primera fase de información e intercambios con el público.

El Archivo de Objetivos y Características Principales (DOCP), un soporte para la consulta, permite presentar al público los principales temas del proyecto, en una etapa que aún está en fase inicial de los estudios.

La consulta se centró especialmente en las siguientes preguntas: ¿Cree que este proyecto es apropiado? ¿Qué opinas de sus principales características (ruta, medio de transporte, estaciones, etc.)? ¿Tienes alguna sugerencia?

Además, el proyecto de autobús Esbly-Val d'Europe presentó varias variantes de ruta a la consulta, en Esbly, en el enlace Marne-la-Vallée – Chessy y en el sector Val d'Europe. El público pudo expresar su preferencia por la ruta, lo que ayudó a informar la decisión de los responsables del proyecto, más allá de las limitaciones técnicas inherentes a las distintas opciones.

Las opiniones y observaciones recogidas durante la consulta se utilizan para alimentar el proyecto y han sido transcritas en el informe de consulta. Este documento fue presentado al Consejo de Mobilités de Île-de-France para su aprobación y ayudó a guiar el resto de los estudios y a mejorar el proyecto para que respondiera mejor a las necesidades de los territorios y usuarios.

Este proceso de diálogo e información continuará hasta la investigación pública, durante la cual se presentará un proyecto mucho más detallado para su opinión.