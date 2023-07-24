¿Qué es el diagrama esquemático?

El diagrama esquemático se utiliza para compilar el archivo de Consulta Pública. Especifica los objetivos del proyecto, define su programa funcional en términos de integración urbana y ambiental, operación, seguridad, intermodalidad y teniendo en cuenta las recomendaciones derivadas de la consulta previa. Además, especifica el coste y el calendario del proyecto considerando los riesgos y posibles peligros y realiza una evaluación ambiental inicial.