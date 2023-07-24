¿Se están estudiando varias rutas?

Rutas alternativas propuestas durante la consulta en Val d'Europe El autobús EVE servirá a los municipios de Esbly, Coupvray, Chessy, Montry, Magny-le-Hongre, Montévrain, Serris y Jossigny. La nueva línea dará servicio a varias instalaciones estructurales y áreas en desarrollo. También formará parte de zonas ya urbanizadas y dará servicio a estaciones muy concurridas.