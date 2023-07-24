Nueva líneaEsbly > Val d'Europe
¿Se están estudiando varias rutas?
Publicado el
Varios sectores han sido objeto de rutas alternativas, que se han propuesto para consulta previa:
- En esencia:
Variantes de ruta propuestas durante la consulta en Esbly La variante de ruta a través del colegio Louis Braille fueseleccionada tras la consulta. Teniendo en cuenta las opiniones, los estudios han seguido aclarándolo.
- En el centro de la estación Marne-la-Vallée–Chessy:
Rutas alternativas propuestas durante la consulta en Chessy La ruta alternativa vía Rue Morris fue seleccionadatras la consulta. Teniendo en cuenta las opiniones, los estudios continuarán especificando la inserción del autobús en un carril dedicado en el centro de intercambio Marne-la-Vallée.
- En Val d'Europe:
Rutas alternativas propuestas durante la consulta en Val d'Europe El autobús EVE servirá a los municipios de Esbly, Coupvray, Chessy, Montry, Magny-le-Hongre, Montévrain, Serris y Jossigny. La nueva línea dará servicio a varias instalaciones estructurales y áreas en desarrollo. También formará parte de zonas ya urbanizadas y dará servicio a estaciones muy concurridas.