¿Qué es un DOCP? ¿Cuáles son sus objetivos?

El Archivo de Objetivos y Características Principales (DOCP) es el documento que presenta los elementos de viabilidad y oportunidad de un proyecto de transporte. Describe las características principales y los principales impactos, basándose en los estudios preliminares. Una vez aprobado por el Consejo de Mobilités de Île-de-France, el DOCP constituye el expediente de apoyo para la consulta preliminar. Puedes consultarlo en la sección de "Documentación".