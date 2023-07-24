¿Quiénes son los actores del proyecto y cuáles son sus papeles?

Como líder del proyecto, Île-de-France Mobilités – la autoridad organizadora de la movilidad en la región de Île-de-France – se asegura de que se respeten el programa, el calendario y los costes. Como parte del proyecto del autobús EVE, Île-de-France Mobilités llevó a cabo la consulta preliminar.

Île-de-France Mobilités es el responsable del proyecto de la operación. Lideró todos los estudios relacionados con la elaboración del Esquema y el Archivo de Investigación de Servicios Públicos y se apoyó en varios proveedores de servicios técnicos para asegurar su consolidación.

Île-de-France Mobilités coordina todas las interfazes con los proyectos urbanos que atraviesa el proyecto, que llevan a cabo los desarrollos antes de lo previsto.

La región de Île-de-France y el Departamento de Seine-et-Marne están financiando los estudios y la infraestructura. Île-de-France Mobilités financia el material rodante y las operaciones.

Las autoridades locales y las partes interesadas participan en los estudios a lo largo del proyecto.