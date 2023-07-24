Nueva líneaEsbly > Val d'Europe
¿Se reducirá el número de líneas de autobús y su frecuencia?
Publicado el
Se estudiará una reorganización de la red de autobuses en los próximos meses, lo que permitirá definir las líneas que circularán por el sitio dedicado y reorganizar las demás líneas si es necesario, para atender al mayor número posible de pasajeros manteniendo un servicio eficiente y eficiente. La reorganización de la red de autobuses permitirá que:
- Optimizar el servicio de autobuses
- para fomentar el alimentador a otros modos (RER, Transilien, etc.)
- Limitar la duplicación
- optimizar los tiempos de viaje
- facilitar la correspondencia
- Mejorar el servicio que se ofrece a los usuarios
- para que el transporte público sea coherente en todo el territorio.
Esta reorganización ya es objeto de una reflexión que continuará en las fases de estudios posteriores.