¿Se reducirá el número de líneas de autobús y su frecuencia?

Se estudiará una reorganización de la red de autobuses en los próximos meses, lo que permitirá definir las líneas que circularán por el sitio dedicado y reorganizar las demás líneas si es necesario, para atender al mayor número posible de pasajeros manteniendo un servicio eficiente y eficiente. La reorganización de la red de autobuses permitirá que:

Optimizar el servicio de autobuses

para fomentar el alimentador a otros modos (RER, Transilien, etc.)

Limitar la duplicación

optimizar los tiempos de viaje

facilitar la correspondencia

Mejorar el servicio que se ofrece a los usuarios

para que el transporte público sea coherente en todo el territorio.

Esta reorganización ya es objeto de una reflexión que continuará en las fases de estudios posteriores.