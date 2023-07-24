Autobús

Nueva líneaEsbly > Val d'Europe

¿Se reducirá el número de líneas de autobús y su frecuencia?

Se estudiará una reorganización de la red de autobuses en los próximos meses, lo que permitirá definir las líneas que circularán por el sitio dedicado y reorganizar las demás líneas si es necesario, para atender al mayor número posible de pasajeros manteniendo un servicio eficiente y eficiente. La reorganización de la red de autobuses permitirá que:

  • Optimizar el servicio de autobuses
  • para fomentar el alimentador a otros modos (RER, Transilien, etc.)
  • Limitar la duplicación
  • optimizar los tiempos de viaje
  • facilitar la correspondencia
  • Mejorar el servicio que se ofrece a los usuarios
  • para que el transporte público sea coherente en todo el territorio.

Esta reorganización ya es objeto de una reflexión que continuará en las fases de estudios posteriores.