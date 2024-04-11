¿Cuál es el seguimiento de la consulta?

La consulta preliminar tuvo lugar del 11 de mayo al 26 de junio de 2015 con la organización de reuniones públicas, la distribución de materiales informativos y la posibilidad de que los residentes dieran su opinión a través de mapas en T o en la página web del proyecto.

Todas estas contribuciones contribuyeron a los resultados de la consulta, aprobada el 7 de octubre de 2015 por el Consejo de Mobilités de Île-de-France (anteriormente STIF). La continuación de los estudios se basa en las lecciones aprendidas de la consulta y en un diálogo continuo con los actores de relevos del territorio.

Los estudios continúan hasta un proyecto detallado (proyecto preliminar) y la constitución del expediente de investigación pública. Una vez que estos documentos hayan sido aprobados por el Consejo de Île-de-France Mobilités, podrá comenzar una nueva fase de consulta, la investigación pública, que permitirá al público expresar su opinión sobre el proyecto de autobús Esbly-Val d'Europe, para expresar su opinión sobre su utilidad pública.