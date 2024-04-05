¿Cuál es el propósito de la investigación pública?

La investigación pública presentará el proyecto y las condiciones para su integración en el territorio. Se centrará en dos objetivos:

La utilidad pública de la construcción de la nueva línea de autobús de tránsito rápido Esbly-Val d'Europe

La compatibilidad de los documentos de urbanismo de los municipios implicados en el proyecto, para los cuales tal procedimiento es necesario.

Debería permitir que el mayor número posible de personas haga públicas sus observaciones. Proporcionará información útil para la evaluación de la utilidad pública del proyecto y permitirá al propietario del proyecto tener las expectativas de los ciudadanos. La investigación pública permitirá al público expresar su opinión sobre el proyecto de autobús Esbly-Val d'Europe, para expresar su opinión sobre su utilidad pública. ¡Suscríbete a las noticias para mantenerte informado!