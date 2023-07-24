¿Se crearán carriles para ciclistas?

Se planifican instalaciones ciclistas continuas a lo largo de toda la ruta del autobús EVE. Principalmente estarán en aceras, y por tanto están físicamente separadas de la carretera. Por último, la remodelación de cruces circulares en cruces urbanos de semáforos proporcionará mejor legibilidad para los ciclistas.

Así, se garantizará la continuidad del ciclo a lo largo de todo el formato lineal

Las rutas ciclistas también pueden adoptar la forma de carril bici de sentido único, carril bici, zona 30, zona de encuentro o zona peatonal.