Coste y financiación
Los actores
El Estado
Al participar en la financiación del proyecto Bus EVE, el Estado se compromete a afrontar los retos de los desplazamientos y las expectativas de los residentes de Île-de-France. Persigue su objetivo: modernizar y desarrollar líneas de transporte más eficientes accesibles para todos, haciendo posible avanzar más rápidamente hacia una ciudad sostenible y un modo de vida más pacífico, y así fortalecer el atractivo de la región de Île-de-France.
La región de Île-de-France
La región de Île-de-France es el principal financiador del desarrollo del transporte en Île-de-France. Su prioridad: desarrollar conexiones de barrio a barrio para mejorar concretamente la movilidad de todos los residentes de Île-de-France. La Región participa en la financiación de los estudios e infraestructuras del EVE Bus.
El Departamento de Seine-et-Marne
El Departamento de Seine-et-Marne actúa para facilitar el desplazamiento de los residentes de Seine-et-Marne en transporte público, ya sea para ir al trabajo, a la escuela, a un lugar de ocio o para acceder a servicios locales. Como parte del proyecto Bus EVE, el Departamento participa en la financiación de estudios e infraestructuras.
Aglomeración del Val d'Europe
El cuarto sector de la nueva ciudad de Marne-la-Vallée, la aglomeración incluye todos los municipios servidos por EVE Bus, a saber, Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray, Magny-le-Hongre y Serris, a los que se unen en enero de 2018 los municipios de Villeneuve le Comte y Villeneuve Saint-Denis y, desde enero de 2020, Esbly, Montry y Saint-Germain-sur-Morin. Creada para apoyar el desarrollo del territorio: construcción y gestión de infraestructuras, instalaciones escolares públicas, elaboración de planes urbanos, recepción de nuevas poblaciones, etc. Val d'Europe Agglomération participa en la financiación de los estudios previos al proyecto y de la infraestructura.
Île-de-France Mobilités
Île-de-France Mobilités imagina, organiza y financia el transporte público para todos los residentes de Île-de-France. En el corazón de la red de transporte de Île-de-France, IDFM reúne a todos los actores (pasajeros, cargos electos, fabricantes, transportistas, gestores de infraestructuras), decide y gestiona proyectos de desarrollo y modernización para todo tipo de transportes, e invierte e innova para mejorar el servicio que se presta a los pasajeros. Como parte del proyecto Bus EVE, como piloto de todo el proyecto, IDFM se asegura de que se respeten el programa, el calendario y los costes. Ha realizado la consulta preliminar y finalmente está financiando todo el material rodante, así como los costes operativos.
Los socios
El EVE Bus se desarrolla en colaboración con todos los municipios, comunidades y socios implicados, con el fin de adaptar el proyecto a las especificidades del territorio, en particular: los municipios de Esbly, Coupvray, Montry, Magny-le-Hongre, Chessy, Serris, Montévrain, Jossigny y Bailly-Romainvilliers, las comunidades de aglomeración Val d'Europe Agglomération y Marne et Gondoire, los centros de desarrollo público de Marne-la-Vallée EPAMarne y EPAFrance, el Syndicat Intercommunal des Transporte, el Colegio Louis Braille en Esbly, el Grand Hôpital de l'Est Francilien, la cooperativa agrícola VALFRANCE, la empresa EURODISNEY SAS, SNCF-Réseau, Voies Navigables de France, HAROPA - Ports de Paris.