Coste y financiación

Île-de-France Mobilités imagina, organiza y financia el transporte público para todos los residentes de Île-de-France. En el corazón de la red de transporte de Île-de-France, IDFM reúne a todos los actores (pasajeros, cargos electos, fabricantes, transportistas, gestores de infraestructuras), decide y gestiona proyectos de desarrollo y modernización para todo tipo de transportes, e invierte e innova para mejorar el servicio que se presta a los pasajeros. Como parte del proyecto Bus EVE, como piloto de todo el proyecto, IDFM se asegura de que se respeten el programa, el calendario y los costes. Ha realizado la consulta preliminar y finalmente está financiando todo el material rodante, así como los costes operativos.