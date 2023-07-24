Dentro del bulevar circular (RD344), en el sector "Intraring", el autobús EVE circulará por la Avenida Hergé, la Rue Morris y su extensión. Cruzará las vías del tren por el puente Morris hacia la estación de autobuses de Chessy Sud y luego continuará por la Avenue Séramy. Luego girará aguas arriba de un primer cruce (K0, actualmente la rotonda Simone Veil) para unirse a la Avenida Schuman y cruzará dos puentes nuevos y un segundo cruce (G) en la misma avenida.

4 estaciones* estarán ubicadas en esta secuencia de aproximadamente 3,9 km:

La estación "Ariane", en la Avenue Hergé, a nivel de Rue d'Ariane, dará servicio al ZAC des Studios et des Congrès, al ZAC du Centre Urbain du Val d'Europe y permitirá llegar a la estación Val d'Europe (RER A y estación de autobuses) a unos 280 m.

La emisora "Campus" que da servicio al ZAC des Studios et des Congrès y al ZAC du Centre Urbain du Val d'Europe – en particular al futuro Campus en el lado noreste de la Avenue Hergé

La estación "Gare de Marne-la-Vallée-Chessy Sud" dentro de la estación de autobuses sur de Marne-la-Vallée Chessy (conexión con el RER A y la estación SNCF)

La estación "René Goscinny" situada al norte del cruce con la Avenida René Goscinny / Jules Verne. Esta estación facilitará las conexiones con las líneas de autobús que sirven a la estación de autobuses de Chessy Nord.

Esta secuencia permite la remodelación de las rotondas en cruces (K0, H1 y G) para facilitar el cruce del autobús y garantizar una mejor legibilidad para el movimiento de modos activos, limitando al mismo tiempo el impacto en los coches.

En relación con el desarrollo de la red vial principal apoyada por la EPA, se planifica un carril bici continuo de doble sentido en la orilla oeste de las avenidas Hergé y Schuman. También está previsto un carril bici unidireccional y bilateral en la Avenida Séramy.

La continuidad ciclista entre la Avenue Hergé y la estación de Chessy podrá realizarse a través de la nueva Rue de la Planchette. Las instalaciones ciclistas en este tramo se definirán fuera del proyecto, como parte del estudio de programación que lleva a cabo EPA Francia. De hecho, la Rue Morris está prohibida al tráfico general por razones de seguridad, ya que su vocación está dedicada al tráfico logístico y al paso de autobuses.

El aparcamiento para bicicletas (taquillas seguras y aros) se colocará en las inmediaciones de las estaciones.

* Los nombres de las estaciones son provisionales.