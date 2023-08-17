¡El informe de la investigación pública está disponible!

Fecha de publicación: 28 de febrero de 2023

Durante la investigación de servicios públicos del 7 de noviembre al 8 de diciembre de 2022, pudieron expresar su opinión sobre el proyecto de transporte público Sénia-Orly (TCSP), que extenderá la línea de autobús 393 desde Thiais – Carrefour de la Résistance hasta el aeropuerto de Orly.

El informe detallado de la investigación pública, elaborado por el comisionado investigador, cierra el procedimiento de investigación pública. Encontrarás una opinión razonada sobre el proyecto, basada en las opiniones presentadas.

Consulte el informe y las conclusiones del comisionado de investigación