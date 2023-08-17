Ampliación de la línea de autobús 393Sénia > Orly

La recalificación de las zonas logísticas en zonas residenciales en los municipios de Thiais y Orly requiere el desarrollo de medios de movilidad para los futuros residentes y empleados del sector. El proyecto de autobús Sénia-Orly tiene varios objetivos: apoyar las transformaciones del territorio y facilitar el desplazamiento a pie y en bicicleta. El objetivo es ampliar la línea de autobús 393 (Sucy-Bonneuil RER - Thiais) desde su terminal actual en Thiais (Carrefour de la Résistance), hasta el aeropuerto de Orly, desarrollando carriles dedicados al autobús (que se denomina un sitio dedicado); pero también para llevar a cabo instalaciones dedicadas y seguras a lo largo de toda la ruta.