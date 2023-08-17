Autobús

Ampliación de la línea de autobús 393Sénia > Orly

La recalificación de las zonas logísticas en zonas residenciales en los municipios de Thiais y Orly requiere el desarrollo de medios de movilidad para los futuros residentes y empleados del sector. El proyecto de autobús Sénia-Orly tiene varios objetivos: apoyar las transformaciones del territorio y facilitar el desplazamiento a pie y en bicicleta. El objetivo es ampliar la línea de autobús 393 (Sucy-Bonneuil RER - Thiais) desde su terminal actual en Thiais (Carrefour de la Résistance), hasta el aeropuerto de Orly, desarrollando carriles dedicados al autobús (que se denomina un sitio dedicado); pero también para llevar a cabo instalaciones dedicadas y seguras a lo largo de toda la ruta.

Estado
Región de Île-de-France
Departamento de Val-de-Marne
Île-de-France Mobilités

Plan

Cifras clave

9

Paradas servidas

4

Municipios cruzados

12,5Millas

de trazado

De 400 a 700 m

entre cada estación

Calendario

Financiación y actores
  1. 2018-2020
    Estudios técnicos de viabilidad
  2. 2020-2021
    Finalización del Diagrama Esquemático (SDP) y del Archivo de Consulta de Utilidad Pública (DEUP)
  3. 2022
    Investigación pública del 7 de noviembre al 8 de diciembre de 2022
  4. 2023
    Declaración de utilidad pública (DUP)
  5. Hoy
    2023-2024
    Lanzamiento de estudios detallados (conocidos como "diseño preliminar" (AVP))