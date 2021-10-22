El proyecto TCSP Sénia-Orly, una ampliación de la actual línea de autobús 393 desde el Carrefour de la Résistance en Thiais hasta el aeropuerto de Orly, fue objeto de una investigación de servicios públicos desde el 7 de noviembre de 2022 hasta el 8 de diciembre de 2022 y recogió 48 opiniones.

Durante la investigación pública, los participantes pudieron presentar su opinión sobre el registro en línea, por correo electrónico al comisionado investigador, en el registro en papel disponible en los ayuntamientos de Thiais, Orly, Rungis y Paray-Vieille-Poste, así como por correo. También fue posible reunirse con el comisionado investigador durante las 10 permanencias previstas en los ayuntamientos de las ciudades afectadas al proyecto.