Autobús

Ampliación de la línea de autobús 393Sénia > Orly

El proyecto

La recalificación de las zonas logísticas en zonas residenciales en los municipios de Thiais y Orly requiere el desarrollo de medios de movilidad para los futuros residentes y empleados del sector. El proyecto de autobús Sénia-Orly tiene varios objetivos: apoyar las transformaciones del territorio y facilitar el desplazamiento a pie y en bicicleta. El objetivo es ampliar la línea de autobús 393 (Sucy-Bonneuil RER - Thiais) desde su terminal actual en Thiais (Carrefour de la Résistance) hasta el aeropuerto de Orly, desarrollando carriles exclusivos para autobuses (que se denominan un sitio dedicado), pero también para llevar a cabo instalaciones dedicadas y seguras a lo largo de toda la ruta.

Los objetivos del proyecto

Sirviendo a un territorio en rápida evolución

El autobús Sénia-Orly será una extensión del actual sitio dedicado Thiais – Pompadour – Sucy-Bonneuil (común a los autobuses 393 y TVM). Rápido y regular, el enlace Sénia-Orly contribuirá al dinamismo y la transformación de un territorio en auge al servir a lugares de vida y empleo: el parque empresarial Sénia, la estación Pont de Rungis, el distrito financiero de Cœur d'Orly y el aeropuerto de Orly, así como varios nuevos distritos en construcción (Chemin des Carrières, Sénia Thiais-Orly y el proyecto ganador de Inventons la Métropole du Grand Paris, Parcs en Scène).

Imagen decorativa

Regularidad

El autobús Sénia – Orly circulará por carriles dedicados ("sitio dedicado") con prioridad en semáforos (excepto en los cruces con el tranvía T7), garantizando una alta velocidad media y regularidad de la línea. Así, los pasajeros tendrán un medio de transporte fiable, ya que el movimiento de autobuses no se verá ralentizado por el de otros vehículos.

Imagen decorativa

Accesibilidad

Los autobuses estarán equipados con un piso bajo para facilitar el acceso y bajada de personas con movilidad reducida o discapacidad.

También se instalarán paradas de autobús para permitir el acceso a todos los usuarios.

Imagen decorativa

Mejora del entorno vital del territorio servido

El proyecto también contribuirá a la mejora del entorno vital gracias a la recalificación de las carreteras utilizadas con instalaciones para bicicletas y aparcamiento, aceras anchas, la plantación de valles (zanjas estrechas y vegetadas a lo largo de la carretera que permiten la recuperación y descontaminación natural del agua de lluvia) y árboles a lo largo del recorrido.

Imagen decorativa

Comodidad

El proyecto prevé paradas de autobús espaciosas e iluminadas, equipadas con paneles de información en tiempo real. Los autobuses articulados de 18 m de longitud serán idénticos a los de la actual línea 393 y funcionarán con gas natural.

Imagen decorativa

9

Paradas

4

Municipios cruzados

12,5

Km de recorrido

De 400 a 700 m

entre cada estación

Una red eficiente del territorio

Correspondencias

El proyecto pretende facilitar el desplazamiento de los residentes de Île-de-France. Esta nueva infraestructura de transporte permitirá en particular, como extensión del emplazamiento dedicado existente (entre Sucy-Bonneuil y Thiais), crear nuevas conexiones con diversas rutas de transporte público en servicio pero también en desarrollo, a saber:

  • Varias líneas de autobús incluyendo:
    -El TVM (Trans-Val-de-Marne)
    -Línea de autobús 319
    -Línea de autobús 396
    -Línea de autobús 183
  • Línea C del RER: en Choisy-le-Roi y Pont de Rungis
  • Extensión de la línea 14 del metro (puesta en marcha prevista para mediados de 2024): en las estaciones Thiais-Orly (hasta ahora llamadas Pont de Rungis) y en el aeropuerto de Orly
  • La línea de tranvía T7: en Caroline Aigle, Cœur d'Orly y el aeropuerto de Orly
  • Línea 18 del Grand Paris Express (prevista para abrir en 2027): en el aeropuerto de Orly

Proyectos urbanos relacionados

ZAC Chemin des Carrières

Esta ZAC (Zone d'Aménagement Concerté) se encuentra en el municipio de Orly, bajo la gestión del proyecto de la EPA ORSA (Établissement Public d'Aménagement Orly-Rungis Seine Amont): la ZAC Chemin des Carrières se encuentra en el barrio conocido como "Vieil Orly" y el parque empresarial Sénia. El proyecto contempla la construcción de aproximadamente 700 viviendas en una zona residencial (50.800 m² de superficie urbana (SDP)), 500 m² de SDP comercial, 1.500 m² de SDP empresarial y 15.000 m² de espacios públicos. Este ZAC se beneficiará del servicio del autobús Sénia-Orly.

El sitio web dedicado
ZAC du Sénia Thiais-Orly

Esta ZAC (Zona de Desarrollo Concertado) está bajo la gestión del proyecto de la EPA ORSA: es una explotación de 41 hectáreas en los municipios de Thiais y Orly, desarrollada por la EPA ORSA. Este ZAC representa la mitad del perímetro del Sénia.

El sitio web dedicado
Quartier Parcs en Scène

En los municipios de Thiais y Orly, este proyecto, ganador del concurso Inventons la Métropole du Grand Paris, representa una operación de desarrollo de 8 hectáreas llevada a cabo por LinkCity y la EPA ORSA.

Sector Courson-Alouettes

Este sector se encuentra al norte de las vías del tren y del sector 2 de los "Quinze Arpents", en la comuna de Thiais. El programa incluye la construcción de viviendas para acoger a 5.900 nuevos habitantes y oficinas para 4.500 nuevos trabajadores.

Sector de los Quince Arpents

Este sector tiene varios objetivos: apoyar la densificación de un sector estratégico a escala metropolitana de la región de París, reintegrar el distrito en la ciudad entre Thiais y Orly y ofrecer una nueva experiencia urbana devolviendo a las personas al centro del proyecto.

El sitio web dedicado
Corazón de Orly

El proyecto, situado en la localidad de Orly, bajo la gestión del Grupo ADP (Aéroports de Paris), es una vasta operación urbanística situada a 12 km al sur de París, en los territorios de Val-de-Marne y Essonne, en las inmediaciones del aeropuerto de Orly. Este sector está pensado para reunir a varios cientos de empresas dentro de un distrito empresarial: oficinas, centros comerciales, hoteles, restaurantes, servicios.

El sitio web dedicado