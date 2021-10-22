Sirviendo a un territorio en rápida evolución
El autobús Sénia-Orly será una extensión del actual sitio dedicado Thiais – Pompadour – Sucy-Bonneuil (común a los autobuses 393 y TVM). Rápido y regular, el enlace Sénia-Orly contribuirá al dinamismo y la transformación de un territorio en auge al servir a lugares de vida y empleo: el parque empresarial Sénia, la estación Pont de Rungis, el distrito financiero de Cœur d'Orly y el aeropuerto de Orly, así como varios nuevos distritos en construcción (Chemin des Carrières, Sénia Thiais-Orly y el proyecto ganador de Inventons la Métropole du Grand Paris, Parcs en Scène).