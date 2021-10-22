Financiación y actores

El Estado está invirtiendo en Île-de-France en proyectos para modernizar y desarrollar la red existente. Su ambición es mejorar la vida diaria de estos habitantes en cuanto a los desplazamientos. Desea ofrecerles una alternativa al uso del automóvil continuando con la construcción de una red de transporte público más eficiente y accesible para todos y así fortalecer el atractivo de la región. Con este fin, el Estado está desarrollando una red para conectar entre sí los principales centros de Île-de-France y con el centro de la aglomeración dentro del marco de la Ley nº 2010-597 de 3 de junio de 2010 sobre el Gran París. Apoya proyectos de transporte público como la extensión del RER E "Eole" hacia el oeste, mejora el servicio del RER A, B y D, la ampliación de líneas de metro en los suburbios interiores, y la implantación de tranvías o transporte público en carriles dedicados. Este fuerte compromiso del Estado es uno de los principales elementos que condujeron, en enero de 2021, a la firma de un acuerdo histórico con la Región sobre el futuro del transporte en la Región Capital.