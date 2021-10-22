Financiación y actores
Los actores del proyecto
El Estado
El Estado está invirtiendo en Île-de-France en proyectos para modernizar y desarrollar la red existente. Su ambición es mejorar la vida diaria de estos habitantes en cuanto a los desplazamientos. Desea ofrecerles una alternativa al uso del automóvil continuando con la construcción de una red de transporte público más eficiente y accesible para todos y así fortalecer el atractivo de la región. Con este fin, el Estado está desarrollando una red para conectar entre sí los principales centros de Île-de-France y con el centro de la aglomeración dentro del marco de la Ley nº 2010-597 de 3 de junio de 2010 sobre el Gran París. Apoya proyectos de transporte público como la extensión del RER E "Eole" hacia el oeste, mejora el servicio del RER A, B y D, la ampliación de líneas de metro en los suburbios interiores, y la implantación de tranvías o transporte público en carriles dedicados. Este fuerte compromiso del Estado es uno de los principales elementos que condujeron, en enero de 2021, a la firma de un acuerdo histórico con la Región sobre el futuro del transporte en la Región Capital.
La región de Île-de-France
Para satisfacer la demanda de todos los usuarios, la Región está invirtiendo masivamente para modernizar y ampliar la red de transporte público. En colaboración con Île-de-France Mobilités, la Región ha estado involucrada en la revolución del transporte desde 2016 para mejorar profundamente las condiciones de transporte de los residentes de Île-de-France. El desarrollo de líneas de autobús forma parte de este gran programa. La Región también apoya el desarrollo del ciclismo diario, así como nuevos usos viarios como el coche compartido o los carriles reservados para autobuses y taxis. Está desarrollando una política firme para combatir los atascos y apoyar la innovación vial.
El Departamento de Val-de-Marne
El Departamento de Val-de-Marne cofinanció los estudios del DOCP hasta el Diagrama Esquemático del autobús Sénia-Orly dentro del marco del Contrato Especial Región-Departamento (como los proyectos T9, Tzen5, Est-TVM, tranvías del Altival, etc.). También es el propietario de las carreteras en cuestión. Durante muchos años, el Departamento de Val-de-Marne ha estado impulsando una política proactiva para ayudar a desarrollar el transporte público. Participa en la financiación de numerosos proyectos de transporte alternativo para el uso del coche, incluyendo: las estaciones de Choisy-le-Roi, Créteil Pointe du Lac y Pompadour; Instalaciones para bicicletas, que se han duplicado desde 2009; Proyectos de desarrollo destinados a calmar el tráfico y eliminar interrupciones urbanas (tranvías T7 y T9, Cable A, cruce de la A86, ruta de Pompadour).
Île-de-France Mobilités
Île-de-France Mobilités imagina, organiza y financia el transporte público para todos los residentes de Île-de-France. En el corazón de la red de transporte de Île-de-France, reúne a todos los actores (pasajeros, cargos electos, fabricantes, transportistas, gestores de infraestructuras, etc.), invierte e innova para mejorar el servicio que se ofrece a los pasajeros. Decide y gestiona proyectos para el desarrollo y modernización de todas las redes de transporte, cuya gestión confía a los transportistas. Su Consejo de Administración, compuesto por la región de Île-de-France, la ciudad de París y los otros siete departamentos de la región de Île-de-France, transmite así la visión de todo el transporte público en la región de Île-de-France (tren, RER, metro, tranvía, T Zen, cable y autobús). Île-de-France Mobilités financia la adquisición del material rodante y los costes de operación.