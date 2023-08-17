¡Gracias por participar en la investigación pública!
Publicado el
Fecha de publicación: 14 de febrero de 2023
Un repaso a la investigación pública
Durante la investigación pública, 48 personas pudieron expresar su opinión sobre el proyecto TCSP Sénia-Orly, una extensión de la línea de autobús 393 desde el Carrefour de la Résistance en Thiais hasta el aeropuerto de Orly.
Los participantes pudieron enviar su opinión sobre el registro en línea, por correo electrónico al comisionado investigador, en el registro en papel disponible en los ayuntamientos de Thiais, Orly, Rungis y Paray-Vieille-Poste, así como por correo. También fue posible reunirse con el comisionado investigador durante las 10 permanencias previstas en los ayuntamientos de las ciudades afectadas al proyecto.
Reunión pública del 17 de noviembre de 2022 en Thiais
El 17 de noviembre de 2022 se organizó una reunión informativa pública en Thiais. Permitió a los residentes locales y a las partes interesadas conocer y expresarse en el proyecto.