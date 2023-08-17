¡Gracias por participar en la investigación pública!

Los participantes pudieron enviar su opinión sobre el registro en línea, por correo electrónico al comisionado investigador, en el registro en papel disponible en los ayuntamientos de Thiais, Orly, Rungis y Paray-Vieille-Poste, así como por correo. También fue posible reunirse con el comisionado investigador durante las 10 permanencias previstas en los ayuntamientos de las ciudades afectadas al proyecto.