¡El proyecto declarado de utilidad pública!

La investigación pública del 7 de noviembre al 8 de diciembre de 2022 le permitió expresar su opinión sobre el proyecto de transporte público Sénia-Orly en un carril dedicado (TCSP). Tras la opinión favorable del comisario investigador sin reservas ni recomendaciones, la declaración de utilidad pública del proyecto TCSP Sénia-Orly fue pronunciada el 5 de julio de 2023 por el prefecto de Val de Marne. Confirma el interés general de la operación de desarrollo.

Esta declaración de utilidad pública (DUP) permite a Île de France Mobilités, la propietaria del proyecto, continuar los estudios detallados con vistas a la implementación del proyecto. A partir de entonces, el trabajo comenzará.