¡Participa en la investigación pública del 7 de noviembre al 8 de diciembre!

Fecha de publicación: 2 de noviembre de 2022

¿Cuándo y cómo participar?

Del 7 de noviembre al 8 de diciembre, hay varias formas de participar para que puedas dar tu opinión sobre el autobús Sénia-Orly (extensión de la actual línea de autobús 393 desde el Carrefour de la Résistance en Thiais hasta el aeropuerto de Orly):

Registros periódicos en los ayuntamientos de Thiais, Orly, Rungis y Paray-Vieille-Poste

en los ayuntamientos de Thiais, Orly, Rungis y Paray-Vieille-Poste El registro en línea

Por correo electrónico en: [email protected]

en: Por correo:

A la atención de la señora Nicole Soilly, comisionada investigadora

Prefectura de Val-de-Marne

Dirección para la Coordinación de Políticas Públicas y Apoyo Territorial – Oficina de Medio Ambiente y Procedimientos de Servicios Públicos – 3ª planta

21-29 avenue du Général de Gaulle

94038 Cédex de Créteil

Puedes reunirte con el comisario investigador durante las permanencias proporcionadas en los ayuntamientos de Thiais, Orly, Rungis y Paray-Vieille-Poste en las fechas y horarios indicados en la plataforma dedicada a la investigación.

También se organiza una reunión informativa pública el jueves 17 de noviembre de 19:00 a 21:00 en Thiais (Ayuntamientos de La Saussaie, Sala A – 56 rue de la Résistance). Esta es una oportunidad para hacer tus preguntas al comisionado investigador y al equipo del proyecto.

¿Quieres saberlo todo sobre el proyecto?

Todos los documentos que componen el expediente de la investigación pueden consultarse en la plataforma dedicada a la investigación y aquí en la web del proyecto.

También descubre el archivo informativo que resume el proyecto.