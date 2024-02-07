Autobús

Ampliación de la línea de autobús 393Sénia > Orly

Investigación pública

Publicado el

PDF

2022.11 - Archivo informativo - Lanzamiento de la Investigación Pública

5.2 MB

PDF

Expediente de Investigación de Interés Público - Prueba A - Información Legal y Administrativa

1.1 MB

PDF

Expediente de Investigación de Servicios Públicos - Prueba B - Nota Explicativa

14.0 MB

PDF

Expediente de Investigación de Servicios Públicos - Anexo C - Plano del Sitio

258.2 KB

PDF

Expediente de Consulta de Servicios Públicos - Anexo D - Plan General de Trabajo

5.0 MB

PDF

Archivo de Consulta de Servicios Públicos - Prueba E - Características de las estructuras principales

1.5 MB

PDF

Expediente de Investigación de Servicios Públicos - Anexo F - Estimación Resumen de Gastos

610.3 KB

PDF

Expediente de Consulta de Servicios Públicos - Anexo J - Apéndices

714.3 KB

PDF

Orden prefectural de apertura de la Investigación Pública

318.0 KB

PDF

Informe del Comisionado Investigador

3.1 MB

PDF

Conclusiones del Comisionado Investigador

734.3 KB