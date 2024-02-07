Ampliación de la línea de autobús 393Sénia > Orly
Investigación pública
2022.11 - Archivo informativo - Lanzamiento de la Investigación Pública
Expediente de Investigación de Interés Público - Prueba A - Información Legal y Administrativa
Expediente de Investigación de Servicios Públicos - Prueba B - Nota Explicativa
Expediente de Investigación de Servicios Públicos - Anexo C - Plano del Sitio
Expediente de Consulta de Servicios Públicos - Anexo D - Plan General de Trabajo
Archivo de Consulta de Servicios Públicos - Prueba E - Características de las estructuras principales
Expediente de Investigación de Servicios Públicos - Anexo F - Estimación Resumen de Gastos
Expediente de Consulta de Servicios Públicos - Anexo J - Apéndices
Orden prefectural de apertura de la Investigación Pública
Informe del Comisionado Investigador
Conclusiones del Comisionado Investigador
