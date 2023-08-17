¿Vas a quitar plazas de aparcamiento?

El derecho de paso del proyecto TCSP afecta exclusivamente a los espacios de aparcamiento en la Rue du Bas Marin, donde el proyecto se inserta de fachada a fachada. Se trata de 55 plazas de aparcamiento a lo largo de la acera y 10 plazas privadas en la Place Travy, el restaurante l'Express y el Grand Hôtel Sénia, a nivel de la futura estación Travy, que será restaurada por el proyecto en la calle lateral de Les Lances. En las demás secuencias, no habrá impacto en el aparcamiento existente relacionado con el derecho de paso del proyecto TCSP.