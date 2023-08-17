¿Será necesario eliminar árboles?

Aunque el proyecto implica la tala de árboles, los resultados estimados son positivos, en particular gracias a la replantación y la inserción del valle paisajístico. Así, estudios preliminares indican que se han talado 108 árboles como parte del proyecto, pero 120 serán replantados, incluyendo un centenar en el valle ajardinado a lo largo del TCSP y una docena a la derecha de Place Travy. Como parte de los proyectos urbanos relacionados, el número de árboles plantados que se habían contado fue de unos 600 a lo largo de toda la ruta, incluyendo 300 árboles en el ZAC Chemin des Carrières, 190 en el sector de Quinze Arpents y 50 árboles en el sector de Cœur d'Orly.